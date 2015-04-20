استبعاد أخصائى حاسب آلى بمدرسة فى القليوبية المتهم بالتحرش بالطالبات

كشفت اللجنة المُشَكَّلَة من قِبَل ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية من إدارة التطوير التكنولوجى وتوجيه الحاسب الآلى، وتوجيه معامل الحاسب الآلى لفحص الأجهزة بمدرسة صلاح الدين الابتدائية، عدم وجود أى مواد مخالفة أو خارجة عن المناهج التعليمية.

وجاء ذلك عقب الشكاوى التى تلقتها وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بتشغيل أخصائى حاسب آلى بالمدرسة أفلاما إباحية والتحرش بالطالبات.

وقالت ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم إنه تم استبعاد أخصائى الحاسب الآلى من مدرسة صلاح الدين الابتدائية بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، ونقله إلى ديوان الإدارة لحين انتهاء التحقيقات معه.

ونقل ناظر المدرسة بالفترة المسائية إلى ديوان الإدارة، وتم تشكيل لجنة من الشئون القانونية والتعليم الابتدائى وإدارة المتابعة للتحقيق فى واقعة اتهام أخصائى حاسب آلى يدعى نور، عقب اتهامه بالتحرش بعدد من طالبات الصفين الخامس والسادس، واتهامه من قبل عدد من الطالبات بتشغيل أفلام إباحية فى معمل الحاسب الآلى، وأخذت لجنة من الشئون القانونية بالمديرية والإدارة أقوال الطالبات اللاتى اتهمن المعلم بذلك.

وأوضحت وكيل الوزارة أنه تم فتح تحقيق بالواقعة حمل رقم 467، مؤكدة أنه لا تهاون مع أى مخطئ فى العملية التعليمية أيا كان وضعه ومنصبه بالإدارات التعليمية، فالجميع أمام القانون سواء، محذرة من أى تجاوز للقانون، قائلة: "ولادنا خط أحمر واللى هيغلط هيتعلق على باب المدرسة".

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