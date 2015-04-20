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بروتوكول تعاون بين صحة بنى سويف والجامعة والتأمين لاستقبال المرضى

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بروتوكول تعاون بين صحة بنى سويف والجامعة والتأمين لاستقبال المرضى بروتوكول تعاون بين صحة بنى سويف والجامعة والتأمين لاستقبال المرضى
وقعت اليوم الاثنين مديرية الصحة ببنى سويف ومستشفى الجامعة والهيئة العامة للتأمين الصحى بروتوكول تعاون بشأن استقبال الحالات المحولة بين مستشفيات المحافظة.

حضر التوقيع على البروتوكول الدكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة ود. حمدى مصطفى وكيل المديرية والمكلف بتيسير أعمال الطب العلاجى والدكتور طارق الأنصارى مدير عام التأمين الصحى و الدكتور هشام بشرى مدير المستشفى الجامعى و مديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والتأمين الصحى ومديرى الطوارئ فى جميع المستشفيات.

تمت مناقشة الطريقة المثالية والآمنة لنقل المصاب والمريض من مستشفى لأخرى داخل المحافظة وخارجها وطرق التسجيل والتدوين الطبى للحالات وعرض نظام الإحالة بين المستشفيات حفاظا على حياة المريض أو المصاب ويكون ملزما لكافة الأطراف المشاركة فى الاجتماع.

وكان اليوم السابع نشر تقريرًا عن وفاة المريض "احمد . س " بعد رفض 6 مستشفيات حكومية وخاصة استقباله ببنى سويف.

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مصر 365