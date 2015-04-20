بالصور..ورشة تدريبية بطب قناة السويس عن السلامة للعاملين بالمستشفيات

نظمت اليوم إدارة الجودة بالتعاون مع لجنة السلامة والصحة الغذائية بكلية الطب البشرى بجامعة قناة السويس ورشة تدريبية على مدار يومى 20-21 أبريل الجارى تحت عنوان "السلامة والأمان للعاملين بالمستشفيات الجامعية" تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب البشرى وإشراف عام الدكتور محمد حفنى مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور محمد صالح مدير المستشفى الجامعى وإشراف الدكتورة منى كمال توفيق مدير إدارة الجودة والدكتورة أمانى وحيد عبد الحليم رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات الجامعية .



>

جانب من المنصة

وتأتى الدورة التدريبية بناء على توجيهات الدكتور ممدوح غراب للوصول بالمستشفيات الجامعية إلى مستوى أداء أفضل طبقا للمعايير التى تتبناها إدارة الجودة بالكلية ومعايير السلامة والأمان بداية من المعامل حيث يتم تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والتى يتم تدريب العاملين بها على المخاطر والاحتياجات اللازمة لإتمام العمل المعملى.

وعقدت اليوم الورشة التدريبية الأولى للعاملين بالمعامل وبنك الدم بالمستشفيات الجامعية والتى تتناول عدة محاور هى طرق الوقاية من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية فى المعامل ، وطرق العامل مع الحوادث والكوارث فى المعامل من أجل الحفاظ على صحة العاملين وزيادة كفاءة الأداء مما يعود بالنفع على مصلحة المريض ، وحاضر فى ورشة اليوم الدكتورة أمانى وحيد رئيس لجنة السلامة المهنية ورئيس قسم طب المجتمع بكلية الطب البشرى، والدكتور أيمن أكرام والدكتور مصطفى فؤاد بقسم طب المجتمع .



>

المشاركون فى الندوة

وقال الدكتور أمجد مطر أن كلية طب جامعة قناة السويس هى أول الكليات التى قدمت خدماتها للمجتمع عن طريق قسم طب خدمة المجتمع الذى له دور كبير فى تحقيق مشاركة مجتمعية فعالة ، كما أن وحدة الجودة لها جهود مضنية فى تحقيق أرقى نتائج الجودة وتقديم ما يفيد المستشفى الجامعى لإغلاق تلك الفجوة بين الأداء وما تحتاجه المستشفى من جودة حقيقية ، وأضاف أن فكر السلامة والأمان لابد أن يتغير لأفضل المستويات خاصة مع خطورة العمل وانتشار العدوى وقال أننا فقط نضع لبنة كى يأتى من خلفنا ويكمل البناء حتى نصل إلى أفضل عمل يصب فى النهاية عند مصلحة المريض.

وتستكمل الدورة غدا الثلاثاء حول كيفية التعامل مع الإشارات والعلامات الموجودة داخل المعامل الكيميائية والإجراءات القياسية فى المعامل والإجراءات المتبعة فى حالة حدوث تسرب كيميائى والتخلص الأمن من النفايات الطبية ، ويحاضر فى الدورة عدد من المدرسين بقسم طب المجتمع بكلية الطب البشرى .



>

عدد من الأطباء المشاركين بالندوة



>

رئيس قسم الجودة أثناء الندوة