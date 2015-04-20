بالصور.. محافظ مطروح يقود حملة لإزالة التعديات على خط المياه الرئيسى

قاد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الاثنين، فى ظل أحوال جوية سيئة، حملة مكبرة لإزالة 4 تعديات على خط المياه الرئيسى المغذى للمحافظة بمياه الشرب، عبارة عن تركيب مواسير 3 و4 بوصة لرى الزراعات وتوصيل المياه لإحدى القرى السياحية بمدينة الضبعة، وذلك بمشاركة الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وعناصر تأمين من القوات المسلحة.



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إزالة وصلة لسرقة مياه الشرب خلسة من الخط الرئيسى

وأكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أنه تم تحرير المحاضر ضد أصحاب الزراعات التى يقع بها التعدى على خط المياه، بالإضافة إلى تحصيل كمية المياه المهدرة على نفقة المتعدين على خط المياه، وسيتم تطبيق القانون على جميع المتعدين، مهما كانت صفاتهم، مع تغليظ الغرامة إذا تكرر التعدى مرة أخرى.

وأضاف محافظ مطروح بأن كمية المياه المهدرة، من الـ4 تعديات، على خط الــ1000 مليمتر، التى تمت إزالتها اليوم، وصلت إلى 100 متر مكعب من مياه الشرب يوميًا.



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محافظ مطروح يقود حملة لإزالة التعديات على خط المياه الرئيسى

وقرر اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، القيام بحملة مكبرة لإزالة ماكينات الرى من على ترعة الحمام المغذية لمحطة تنقية جنوب العلمين، ومصادرتها فورًا، وتحرير المحاضر لأصحاب المزارع التى تقع ضمن ماكينات الرى، وتوقيع أقصى عقوبة على من يكرر المخالفة.

وناشد المحافظ الأهالى بالمشاركة فى تحمل المسئولية الاجتماعية، ومنع هذه التعديات التى تضر بالمحافظة سياحيًا واقتصاديًا، مع استمرار حملات الإزالة لحماية خطوط المياه الرئيسية، خاصة خطى الـ1000 مليمتر والـ700 مليمتر لتوفير مياه الشرب لأهالى المحافظة.



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محافظ مطروح داخل إحدى المزارع التى تروى بمياه الشرب

وشدد محافظ مطروح على أنه سيتم مواجهة مشكلة نقص المياه التى تعانى منها المحافظة خاصة فى فصل الصيف، من خلال مجموعة من الإجراءات، والتى تم الإعداد لها حتى يحصل كافة المواطنين على احتياجاتهم من مياه الشرب، أسوة بباقى محافظات الجمهورية.



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ضبط 4 حالات لسرقة المياه من الخط الرئيسى لمياه الشرب



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المحافظ يتابع أعمال الحفر لكشف التعديات على خط المياه



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المحافظ يقود حملة الإزالة فى ظل طقس سىء



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المحافظ يقرر توقيع غرامات على المتعدين وإصلاح الخط على نفقتهم

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