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4 حيل بديلة للرياضة أهمها تناول الشطة ومضغ اللبان

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4 حيل بديلة للرياضة أهمها تناول الشطة ومضغ اللبان 4 حيل بديلة للرياضة أهمها تناول الشطة ومضغ اللبان
الوزن الزائد والسمنة مشكلة يعانى منها الكثيرون، ويسعون للوصول إلى الوزن المثالى، ولتحقيق هذا الهدف يلجأ الكثيرون لاتباع حميات غذائية أو ممارسة الرياضة، ولكن قد تعوق ظروف الوقت والحياة الكثيرين عن ممارسة الرياضة.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة ريهام مسلمانى، أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن التخلص من الوزن الزائد يعد أزمة يمر بها من يعانى من هذه المشكلة، وعند اتباع بعض الأنظمة الغذائية التى تساعد على التخلص من السمنة يجب ممارسة الرياضة وذلك للتمتع بجسم رشيق ومشدود، ولكن إذا منعتك ظروفك عن ممارسة الرياضة هناك بدائل أخرى يمكنك اتباعها.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الحيل البديلة لممارسة الرياضة، والتى تساعد على زيادة حرق فى الجسم، وهى:
>1- مضغ "اللبان" يساعد على التخلص من السمنة والوزن الزائد، وذلك يرجع إلى زيادة حركة الفكين، وتحسين عملية الهضم.
>2- النوم فى غرفة باردة يساعد على حرق الدهون.
>3- الإكثار من تناول الماء خاصة الباردة، فهى تساعد على التخلص من الوزن الزائد بشكل ملحوظ وأكثر من الماء الفاترة.
>4- الإكثار من تناول الأطعمة الحارة "التى تحتوى على الشطة"، فهذا يزيد من ارتفاع نسبة حرق الدهون داخل الجسم.

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مصر 365

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