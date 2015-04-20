التفاح يخلصك من سموم وأملاح الجسم ويقاوم الشيخوخة

التفاح من الفواكه الصحية المحبب تناولها نظرا لمذاقه الجيد وفوائده المتعددة. التفاح

>قال الدكتور السيد حماد أخصائى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، إن التفاح من الفواكه المفيدة والصحية نظرا لاحتوائها على قدر عال من الألياف الغذائية والعناصر الغذائية مثل الحديد والبوتاسيوم. فوائد التفاح الصحية

>وأشارد. عوض قائلا: هناك فوائد صحية عديدة للتفاح أهمها:

>1)يساهم فى تخفيض نسبة الكولسترول بالدم.

>2)يساعد فى منح الجلد حيوية والنضارة ويقلل من ظهور التجاعيد.

>3)يساعد على إنقاص الوزن لذلك يقوم الأطباء بإدرجه ضمن النظام الغذائى للأشخاص البدناء، نظرا لأنه يمنح الشعور بالشبع والامتلاء.

>4)يساهم فى تخلص الجسم من الأملاح الزائدة والسموم.

>5) مفيد للأشخاص الذين يعانون من اضطربات بالقولون العصبى.

>6)مفيد للتقوية اللثة وعظام الإسنان.

>7)مفيد لعملية الهضم نظرا لأنه يحتوى على قدر عال من الألياف الغذائية.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365