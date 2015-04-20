الوزن الزائد أثناء الحمل يجعل الطفل أقل ذكاء ويصيبه بالتخلف العقلى

تعانى بعض السيدات من زيادة الوزن أثناء الحمل، مما يكون له تأثير ضار على صحة الطفل وتجعله أكثر عرضة للأمراض.

وفى هذا السياق يقول الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس قسم القلب بمعهد القلب القومى: إن زيادة وزن المرأة أثناء الحمل، له تأثير سلبى على صحة الطفل، حيث يكون عرضة للإصابة بمشاكل فى الذكاء أو الإصابة بالتخلف العقلى وعرضة للإصابة بزيادة الدهون فى الدم مما يعرضه لتصلب الشرايين المبكر.

ويوصى د. محمد فريد الجندى بضرورة فحص المرأة ذات الوزن الزائد أثناء الحمل، والمتابعة الدورية مع الطبيب، ومعرفة نسبة الدهون بالدم، حتى لا يتعرض الطفل لمشاكل مستقبلية فى الدم.

وينصح أستاذ أمراض القلب بضرورة الابتعاد عن الأكلات الدسمة التى تساعد على زيادة الوزن، لتجنب الإصابة بمشاكل فى القلب وتصلب الشرايين، لأن المرأة التى يكون وزنها زائدا عن اللزوم أو لديها قابلية أكثر عن غيرها للسمنة، يكون أطفالها عرضة أكثر للأمراض.

فيؤكد الطبيب على المرأة التى لديها زيادة فى الوزن نتيجة العامل الوراثى، الانتباه جيدا للطعام الذى يتم تناوله وإنقاص الوزن قبل حدوث الحمل حتى تقى نفسها وطفلها من الأمراض.