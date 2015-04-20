كيف تقى طفلك من النزلات المعوية؟

مع تغيير الفصول تزداد إصابة الأطفال بنزلات البرد المعوية، ويرجع ذلك للإصابة ببعض الفيروسات المسببة للمرض.

يوضح الدكتور رفيق شوقى عطا لله استشارى طب الأطفال أن النزلات المعوية تحدث نتيجة لالتهابات المعدة والأمعاء، التى تكون بسبب العدوى بالميكروبات الفيروسية أو البكتيرية الطفيلية، مما ينتج عنه الإصابة بأعراض النزلة المعوية كالقىء والإسهال وارتفاع فى درجة الحرارة والمغص والغثيان وفقدان الشهية، ومن أهم الفيروسات المسببة للنزلات المعوية هو فيروس الروتا والأدينو، حيث إن فيروس الروتا يعد السبب الأساسى لنزلات البرد المعوية عند الأطفال أقل من 8 سنوات، أما المسبب الآخر للنزلات المعوية البكتيرية هو ميكروب (إى كولاى) والشيجبلا والسالمونيلا.

ويضيف د. رفيق شوقى عطا لله أنه بسبب لإصابة بالنزلات المعوية، قد يصل الطفل لدرجة الجفاف، حيث يمتنع الطفل عن الشراب، وعن التبول من 8 حتى 12 ساعة، و يفقد جلده مرونته ويمكن أن يصل إلى درجة فقدان الوعى.

فيوصى الطبيب الأمهات إذا لاحظن على أطفالهن أعراض النزلات المعوية كالقىء والإسهال بكميات كبيرة أكثر من 3 مرات، فيجب التوجه للطبيب فورا، ويكون العلاج بتعويض السوائل بمحلول معالج للجفاف.

ويشير أنه لوقاية الطفل من النزلات المعوية، يجب الاستمرار فى الرضاعة الطبيعية أكثر فترة ممكنة، وغلى المياه جيدا قبل تحضير الوجبات وغسل الأيدى قبل الطعام جيدا، وغسل الخضراوات والفواكه جيدا والعناية بالنظافة العامة للطفل.

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