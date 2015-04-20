بالصور.. بريطانى يعاود المشى مجددًا بعد بتر أطرافه الأربعة بسبب مرض غامض

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على حالة مأساوية تعرض لها عامل بناء بريطانى، 47 عامًا، يدعى "جون ميدلتيتش"، حيث خضع لبتر أطرافه الأربعة بعد إصابته بمرض غامض ظن فى بادئ الأمر أنه مجرد أنفلونزا، ولكن لم تلبث حالته إلى أن تطورت بشكل مخيف.

وكشفت الفحوصات أن عامل البناء البريطانى أصيب بميكروب خطير ونادر، تسبب فى تحول بشرة ساقيه وذراعيه للون الأسود، وساءت حالته بشدة وتوقع الأطباء أنه من المتوقع أن يموت قريبًا لأن مرضه كان يتدهور بشكل مخيف.

واضطر الأطباء إلى بتر أطرافه الأربعة كى ينقذوه من توغل وانتشار المرض الغامض بجميع أنحاء جسمه، وظل قعيد الفراش لمدة 3 سنوات كاملة، تعرض خلالها للموت أكثر من 4 مرات، وخضع لأكثر من 26 عملية.

وأضاف التقرير الذى نشر مؤخرًا بموقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية أن "ميدلتيتش" تمكن مؤخرًا من معاودة المشى مرة أخرى بعد تركيب 4 أطراف صناعية ولم يعد يعتمد على الكرسى الصناعى، ولكنه ما زال بحاجة إلى التمرين بكثافة حتى يجيد استخدام الأطراف الصناعية.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العشرين من شهر أبريل الجارى.



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عامل البناء البريطانى بعد بتر أطرافه الأربعة



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جون ميدلتيتش بكامل صحته قبل أن يصاب بالمرض