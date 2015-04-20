بريطانيا توصى بحصول الأطفال على مكملات فيتامين "د" لتجنب الإصابة بالكساح

أوصى فريق من الأطباء البريطانيين بحصول جميع الأطفال الذين يقل عمرهم عن 4 سنوات على مكملات فيتامين "د"، وذلك للمساهمة فى الحد من معدلات الإصابة بمرض الكساح، والتى ارتفعت بشكل مخيف بين الأطفال البريطانيين خلال السنوات الماضية.

وأوضح التقرير الذى نشر على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن معدلات الإصابة بالكساح ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب عدم ميل الأطفال الصغار للخروج واللعب خارج المنزل، ومن ثم لا يتعرضون للقدر الكافى من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

وتابع التقرير أن الأشعة فوق البنفسجية تساهم فى تنشيط أحد المركبات الأولية الموجود بالجلد، وتحولها إلى فيتامين "د"، بينما الأطفال الذين لا يميلون للخروج من المنزل ولا يتعرضون للقدر الكافى من أشعة الشمس، تقل مستويات فيتامين "د" لديهم، وترتفع فرص إصابتهم بالكساح.

وأضافت التوصيات التى أشرف على إصدارها باحثون من جامعة كولدج لندن البريطانية أن مرض الكساح يتسبب فى حدوث تشوهات بعظام الأطفال مثل تقوس الساقين انحناء العمود الفقرى، مشددة على ضرورة حصول على مكملات فيتامين "د" للحد من فرص الإصابة بالمرض.