"أخبار اليوم" تكرم اليوم السابع فى حفل توزيع جوائز مصطفى وعلى أمين

وزعت مؤسسة أخبار اليوم، مساء اليوم الاثنين، جوائز مصطفى وعلى أمين الصحفية للفائزين عن عام 2014، فى احتفالية كبرى تنظمها بأحد فنادق القاهرة.

وقام الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، برفقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء و الكاتب الصحفى محمد الهوارى رئيس مجلس أمناء الجوائز، بتوزيع الجوائز، وفاز الكاتب الكبير صلاح منتصر بجائز شخصية العام الصحفية، والكاتب عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق" أحسن مقال"، والكاتب الكبير جميل جورج مدير تحرير الأخبار "جائزة الانتماء"، والصحفيان أحمد السباعى بالأهرام الاقتصادى، ومحمد القزاز بالمصرى اليوم "أفضل تحقيق صحفي"، والصحفى محمد فراج عبد المنعم بالوطن "أفضل انفراد صحفي"، والصحفية إيمان حنا بجريدة اليوم السابع بحائزة أفضل حوار صحفى، وإبراهيم السخاوى بالأهرام "أفضل حوار صحفي"، والصحفى أحمد عامر عبدالله بالأهرام أفضل قصة إنسانية، والصحفى محيى الدين عبد الغفار بالأخبار، والصحفى عمرو الصاوى بالأهرام "أفضل إخراج صحفى".

كما تسلمت الفنانة دعاء العدل بالمصرى اليوم جائزة "أفضل كاريكاتير" والمصور الراحل خالد عبد الوهاب بأخبار اليوم "أفضل صورة صحفية" وصفاء نوار بالأخبار "أفضل الموضوعات الإنسانية بليلة القدر، كما سيتم منح جوائز للأولى صحافة بأكاديمية أخبار اليوم هاجر أحمد سعيد والأول صحافة بكلية الإعلام القاهرة طه عدلى عباس.