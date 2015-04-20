رئيس هيئة النقل العام: "نفسى أشوف راكب واحد واقف فى الأتوبيس"

قال المهندس رزق على، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، للإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" إنه نادرًا ما يرى راكبا واقفا فى الأتوبيس وغير جالس على مقعد"، مضيفا: "أنا رئيس هيئة النقل العام ونفسى أشوف راكب واقف".

وأكد رئيس هيئة النقل العام، فى حواره مع الإعلامية، اليوم الاثنين، أنه يسير فى الشوارع منذ توليه مهمة الهيئة ولا يرى أحدا واقفاً داخل الأتوبيس ونادراً ما يرى ذلك، وردت الإعلامية عليه بعد التصريح ضاحكة "مش قوى كده يا فندم".

وعن الدفع بالأتوبيسات الجديدة، قال رئيس الهيئة إن سعر التذكرة فى الأتوبيسات القديمة جنيه واحد أما الجديدة ستكون بجنيهين، مؤكدا عدم ارتفاع المبلغ، قائلا: "المبلغ مش كتير على اتوبيس مريح فلا يعتبر مبلغا كبيرا".

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