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مؤسسة أخبار اليوم الصحفية تكرم محلب لجهوده فى المرحلة الراهنة

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مؤسسة أخبار اليوم الصحفية تكرم محلب لجهوده فى المرحلة الراهنة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية تكرم محلب لجهوده فى المرحلة الراهنة
قامت مؤسسة أخبار اليوم بتكريم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لجهوده فى هذه المرحلة، حيث سلم ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم درع التكريم لرئيس الوزراء على هامش الاحتفال الذى أقيم اليوم بمناسبة مرور ثلاثين عاما على جوائز مصطفى وعلى أمين.

وأشاد ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، فى كلمته، بالجهود التى يبذلها المهندس إبراهيم محلب وحكومته قائلا: "رئيس الوزراء يعمل 26 ساعة فى الـ24 ساعة"، مؤكدا أن المهندس إبراهيم محلب رجل مخلص لوطنه ويؤدى واجبه فى هذه المرحلة الدقيقة بتفان هو وحكومته، مشيرا إلى النجاح الذى حققته هذه على الرغم من أنها تعمل فى ظل ظروف صعبة وفى مواجهة تحديات كبيرة، ويكفى ما حققته من إنجاز سواء فى تنظيم المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، أو فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

كما قام رئيس الوزراء ورئيس مؤسسة أخبار اليوم بتسليم الجوائز للفائزين فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية.

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مصر 365

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