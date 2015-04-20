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بالصور.. جنازة شعبية وعسكرية لشهيد الجيش بالمنوفية

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بالصور.. جنازة شعبية وعسكرية لشهيد الجيش بالمنوفية بالصور.. جنازة شعبية وعسكرية لشهيد الجيش بالمنوفية

الشهيد أحمد عبد السلام –  يسار الصورة

شيع الالاف من أهالي مدينة منوف بمحافظة المنوفية مساء اليوم جنازة الشهيد ” أحمد عبد السلام سلامة ” النقيب بالقوات المسلحة 25 سنة والذي لقي مصرعه في عملية إرهابية إستهداف مدرعة للقوات المسلحة بمنطقة غرب رفح فجر اليوم الأثنين.

خرجت الجنازة الشعبية والعسكرية عقب صلاة المغرب من مسجد الشيخ زوين بجوار منزل الشهيد بمدينة منوف وطافت ارجاء المدينة وتم إطلاق الاعيرة النارية فى الهواء تحية لروح الشهيد وسط حشود من أصدقاء الشهيد وزملائه وقيادات الشرطة والجيش بالمحافظة .

وردد المشيعون هتافات “ لا اله الا الله الاخوان اعداء الله ، لا اله الا الله الإرهاب اعداء الله ، الشهيد حبيب الله”،  مطالبين بسرعة القصاص من القتلة ومن الأرهابين  ومن يساندهم بضلالهم انتقاما وثأراً لدماء الشهداء والقضاء علي الإرهاب الغادر .

وأكد حسن سلامة عم الشهيد أن الشهيد كان دمس الخلق وإنه يعتبر أبنه الذي لم ينجبه وأصر على رفع صورة الشهيد على جسده ومرافقة الجثمان حتى مثواه الأخير مشيرا إلى أن الشهيد لديه أخ أصغر مصطفى 20 سنة  ودينا 27 سنة  ووالده قعيد على معاش منذ سنوات ووالدته عزة زين الدين ربة منزل.

قال محمد سعيد “صديق الشهيد ” أن أحمد من أعز أصدقائه وأفضلهم على الإطلاق  وأنه كان دائم التواجد مع زملائه فى أوقات الشدة والمحن ومثال للأخلاق والطيبة.

وأضاف سعيد أن الشهيد كان له صديق من نفس دفعتة واستشهد منذ ما يقرب من شهر تقريبا ما جعل أحمد فى حالة مزاجية سيئة وفى آخر زيارة له كان يتحدث معنا عن انه يتمنى الموت فى سبيل الله.

وكانت أخر كلمات الشهيد عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أنه يتمنى الشهادة ويدعو الله أن يتقبله من الشهداء الأبرار.

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