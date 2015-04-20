برنامج "مذيع العرب": منى أبو حمزة إعلامية وطوني خليفة مذيع

بيروت_ سيدتي نت

دعت مؤسسة "أبو ظبي للإعلام"، لحضور المؤتمر الصحفي يوم الجمعة المقبل في بيرون، للإعلان عن إطلاق برنامج "مذيع العرب"، بمشاركة 20 منافساً من مختلف الدول العربية، يتنافسون لنيل اللقب.

المؤتمر سيعقد بحضور أعضاء لجنة التحكيم.

وجاء في تعريف المؤسسة للجنة التحكيم الفنانة ليلى علوي، المذيع طوني خليفة والإعلامية منى أبو حمزة، فهل قصدت المؤسسة التقليل من شأن طوني الذي يسبق منى أبو حمزة في سنوات الخبرة، أما أنها غلطة غير مقصودة؟

يذكر أنّ "مذيع العرب" برنامج ترفيهي يسعى لإكتشاف مواهب في التقديم التلفزيوني، وصقل الموهبة التقديمية لدى المبتدئين، وإنعاش المواهب الدفينة لدى البعض الآخر من المشاركين في المجالات المختلفة من التقديم كالبرامج الإجتماعية، وبرامج المسابقات، والبرامج السياسية، والتقديم الإخباري.

كما يعمل "مذيع العرب" على إحياء اللغة العربية السليمة لفظيًّا، وبناء العلاقات، ونقل التجارب بين المشاركين من البلدان المختلفة، والتي تقوم على اكتساب المعلومات والثقافات والخبرات بين المتنافسين، للوصول إلى مصافّ المذيعين المحترفين. إلى جانب جذب مواهب من مختلف الدول العربية في مجال الإعلام والتقديم التلفزيوني.

يهدف "مذيع العرب" إلى تثقيف المجتمع بكيفية صناعة الإعلامي الناجح، وخلق حراك في الوسط الإعلامي لاستقطاب المواهب، إلى جانب الإسهام في صناعة المذيع المحترف في العالم العربي، عن طريق الحفاظ على مقومات الإعلام الصحيح، والاستثمار في الشباب العربي الناشئ، بالإضافة إلى مدّ الجسور بين الخبرات العربية، بهدف توسيع انتشار المذيع العربي، ووصوله إلى العالمية.

أما "مذيع العرب" فسيحصل على عقد لـ 5 سنوات للظهور على إحدى أهم الشاشات العربية.

مذيع العرب من تقديم الممثل قيس الشيخ نجيب و المذيعة سالي شاهين.