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وفاة الممثل المصري إبراهيم يسري يوم عيد ميلاده

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وفاة الممثل المصري إبراهيم يسري يوم عيد ميلاده وفاة الممثل المصري إبراهيم يسري يوم عيد ميلاده

الإثنين 20-04-2015 21:01

توفي منذ قليل الفنان المصري إبراهيم يسري عن عمر يناهز 65 عاماً، إذ يصادف أن اليوم هو عيد ميلاده.

وكان الفنان قد دخل غرفة العناية المشددة فجر اليوم الأثنين بعد أزمة صحية مفاجئة مر بها.

وكان أخر عمل قام إبراهيم يسري بتصويره هو مسلسل"ماريونت" للممثل المصري مجدي كامل، والممثلة السورية سوزان نجم الدين ومن المزمع أن يعرض في شهر رمضان المقبل.

 

الفنان المصري إبراهيم يسري في العناية المشددة

 

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