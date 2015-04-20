مارسيل خليفة يقابل الليلة جمهور الكويت بعد محاولات عدة لمنع هذا اللقاء

يشرّع مسرح عبد الحسين عبد الرضا في منطقة السالمية في دولة الكويت أبوابه مساء اليوم، لجمهور الفنان اللبناني القدير مارسيل خليفة، الذي يحيي حفلاً موسيقياً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً، بعد محاولات لإلغاء هذا الحفل نتيجة تجاذبات سياسية عدة من قبل بعض الأطراف لاسيما أحد النواب الإسلاميين الذي طالب بمنع الحفل، في وقت أكد المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب في الكويت أن سبب التأخير هو إداري بحت.

مارسيل وفور وصوله الكويت، أعرب عن سعادته بوجوده فيها، كاشفاً عن أنه يعد لهذا الحفل منذ فترة، كي يعوّض غيابه عن هذا البلد سنوات طويلة، مردفاً: "هدفي هو إحياء حفل للشباب، لأنه عماد المستقبل".

وتعليقاً على ما حصل قبل وصوله قال: "انزعجتُ من اللغط الذي سبق زيارتي هذه إلى الكويت، لأنني في النهاية أقدم موسيقى وفناً يحملان شعلة التنوير، ولم أكن أتوقع أن يحدث ما حدث"، مؤكداً أنه أعدّ بعناية فقرات برنامجه إرضاءاً للأذواق كافة.

يذكر أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب كان قد أعلن منذ فترة عن إقامة حفل للفنان مارسيل خليفة ضمن فعاليات مؤتمر القراءة الوطني الأول، الذي انطلق الأحد المقبل ويستمر ليومين، وتشمل الفعاليات المصاحبة له ورش عمل، وأمسيات شعرية، وندوات، ومعرض كتاب، على هامش المؤتمر، ثم حفلاً موسيقياً للفنان مارسيل خليفة.

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