أخبار عاجلة

الأهلي يفوز على بتروجت بهدفين.. ويبتعد بصدارة الدوري -
رسميا.. الأسيوطي يتأهل إلى الدوري الممتاز -
فيديو| مرتضى لمسؤولي الزمالك السابقين: «قعدتوا 10 سنين من غير بطولة.. اتكسفوا على دمكم» -
مرتضى منصور: رئيس الوزراء يدعم الزمالك -
عيش الليلة - النجمة لوسي تغني أغنية "شخاليل" مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - "لعبة قرأة الشفايف" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر: "غيرت من كلية تجارة لمعهد سينما من ورا أهلي وجدتي كانت رافضة التمثيل" -
المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أحمد السقا يعيد صابر الرباعي إلى مصر

Google+ Print
أحمد السقا يعيد صابر الرباعي إلى مصر أحمد السقا يعيد صابر الرباعي إلى مصر

الإثنين 20-04-2015 22:36

بعد غياب عامين، عاد الفنان التونسي صابر الرباعي إلى حيث انتهى من تسجيل تتر مسلسل "ذهاب وعودة" للممثل المصري أحمد السقا.
التتر بعنوان "بنتخلق" وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

مسلسل " ذهاب وعودة" من تأليف عصام يوسف، ويشارك في بطولته كل من: أحمد السقا، ومجدي كامل، وياسر جلال، وأحمد راتب ولقاء سويدان، وعدد كبير من النجوم.

والمسلسل من إخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي، وتدور أحداث المسلسل حول العديد من القضايا السلبية التي تفاقمت أخيراً في المجتمع المصري والعربي على حد سواء.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا»

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا»

عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي

عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً

مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال

مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال