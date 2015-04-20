أحمد السقا يعيد صابر الرباعي إلى مصر

بعد غياب عامين، عاد الفنان التونسي صابر الرباعي إلى مصر حيث انتهى من تسجيل تتر مسلسل "ذهاب وعودة" للممثل المصري أحمد السقا.

التتر بعنوان "بنتخلق" وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

مسلسل " ذهاب وعودة" من تأليف عصام يوسف، ويشارك في بطولته كل من: أحمد السقا، ومجدي كامل، وياسر جلال، وأحمد راتب ولقاء سويدان، وعدد كبير من النجوم.

والمسلسل من إخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي، وتدور أحداث المسلسل حول العديد من القضايا السلبية التي تفاقمت أخيراً في المجتمع المصري والعربي على حد سواء.

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