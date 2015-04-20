وكيل أمين الأمم المتحدة: العالم ينفق 1.7 تريليون دولار على الأسلحة سنويًا

كشف مايكل مولر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، عن أن العالم ينفق 1.7 تريليون دولار على الأسلحة سنويًّا، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة لديها دور فعال فى ذلك.

وأضاف مولر، خلال المحاضرة التى تنظمها الجامعة الأمريكية لتكريم ذكرى الدبلوماسية نادية يونس، بمقر الجامعة بالتجمع الخامس، أن منظمة الأمم المتحدة تعمل لجعل الحياة ممكنة للعيش، وترتبط بكل فرد على مستوى العالم، مثل معايير الطعام، وقوانين المرور، والتخلص من الألغام، وتطعيم الأطفال، وقائمة طويلة أخرى.

وأوضح مولر: "هل الولايات المتحدة مرتبطة بعالمنا الآن أم لا؟ يمكننا الإجابة عنه، فى أن منظمة الأمم المتحدة يجب أن تعمل لحل المنازعات الجيوفيزيقة"، لافتًا إلى أنه لا يمكن للدول أن تتوافق على نظام، وأن هناك حروبًا فى سوريا، ومرض الإيبولا، والأعمال البشرية تُزيد من درجة حرارة العالم.

ويعمل مايكل مولر قائمًا بأعمال المدير العام لمكتب الأمم المتحدة بجنيف والقائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر نزع السلاح، والممثل الشخصى لأمين عام الأمم المتحدة فى المؤتمر.

وقبل مباشرته لهذه الواجبات فى نوفمبر 2013، كان مولر المدير التنفيذى لمؤسسة كوفى عنان من 2008 إلى 2011، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بقبرص من 2006 إلى 2008، ومدير الشئون السياسية والإنسانية وحفظ السلام بمكتب الأمين العام من 2001 إلى 2006، مع شغله منصب نائب رئيس الأركان فى نفس الوقت، آخر سنتين فى هذه المدة.