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رئيس السكة الحديد: حريق بولاق شب بسبب مخلفات الورش ولم يوقع خسائر

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رئيس السكة الحديد: حريق بولاق شب بسبب مخلفات الورش ولم يوقع خسائر رئيس السكة الحديد: حريق بولاق شب بسبب مخلفات الورش ولم يوقع خسائر
أكد اللواء أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، السيطرة على حريق ورش محطة بولاق الدكرور بالجيزة دون خسائر.

وقال رئيس هيئة السكة الحديد فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إن الحريق نشب فى كمية من الأوراق والمخلفات الموجودة بورش المحطة وتمت السيطرة عليه فى السادسة مساء قبل امتداده.


>- توقف حركة قطارات الصعيد بسبب حريق ورش محطة بولاق الدكرور

- توقف حركة قطارات الصعيد بسبب حريق ورش محطة بولاق الدكرور

- مصدر: حريق "السكة الحديد" ببولاق الدكرور التهم مخزنا وليس قطارا

- بالفيديو.. حريق بورشة “سكة حديد” قرب كوبرى الخشب بالجيزة

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مصر 365

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