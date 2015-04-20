رئيس السكة الحديد: حريق بولاق شب بسبب مخلفات الورش ولم يوقع خسائر

أكد اللواء أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، السيطرة على حريق ورش محطة بولاق الدكرور بالجيزة دون خسائر.

وقال رئيس هيئة السكة الحديد فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إن الحريق نشب فى كمية من الأوراق والمخلفات الموجودة بورش المحطة وتمت السيطرة عليه فى السادسة مساء قبل امتداده.

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