مقتل 35 من "داعش" فى قصف جوى على مواقع للتنظيم بالعراق

أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" بمقتل 35 من تنظيم "داعش" الإرهابى، فى قصف جوى للتحالف الدولى على مواقع للتنظيم، فى مدينة الرمادى بالعراق.

وبحث وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى فى وقت سابق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال لويد أوستن، تطورات الوضع الأمنى، والعمليات العسكرية فى العراق ضد تنظيم "داعش" الإرهابى، لاسيما فى الأنبار، وما يشكله من تهديد على المحافظة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية مساء اليوم، الاثنين، أن العبيدى ناقش مع أوستن والوفد المرافق له، ملف النازحين، والإجراءات السريعة المتخذة لمساعدتهم من أجل تخفيف معاناتهم، وحضر اللقاء رئيس أركان الجيش العراقى الفريق أول بابكر زيبارى، والسفير الأمريكى فى بغداد ستيوات جونز.

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