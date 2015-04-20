أخبار عاجلة

الأهلي يفوز على بتروجت بهدفين.. ويبتعد بصدارة الدوري -
رسميا.. الأسيوطي يتأهل إلى الدوري الممتاز -
فيديو| مرتضى لمسؤولي الزمالك السابقين: «قعدتوا 10 سنين من غير بطولة.. اتكسفوا على دمكم» -
مرتضى منصور: رئيس الوزراء يدعم الزمالك -
عيش الليلة - النجمة لوسي تغني أغنية "شخاليل" مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - "لعبة قرأة الشفايف" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر: "غيرت من كلية تجارة لمعهد سينما من ورا أهلي وجدتي كانت رافضة التمثيل" -
المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مقتل 35 من "داعش" فى قصف جوى على مواقع للتنظيم بالعراق

Google+ Print
مقتل 35 من "داعش" فى قصف جوى على مواقع للتنظيم بالعراق مقتل 35 من "داعش" فى قصف جوى على مواقع للتنظيم بالعراق
أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" بمقتل 35 من تنظيم "داعش" الإرهابى، فى قصف جوى للتحالف الدولى على مواقع للتنظيم، فى مدينة الرمادى بالعراق.

وبحث وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى فى وقت سابق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال لويد أوستن، تطورات الوضع الأمنى، والعمليات العسكرية فى العراق ضد تنظيم "داعش" الإرهابى، لاسيما فى الأنبار، وما يشكله من تهديد على المحافظة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية مساء اليوم، الاثنين، أن العبيدى ناقش مع أوستن والوفد المرافق له، ملف النازحين، والإجراءات السريعة المتخذة لمساعدتهم من أجل تخفيف معاناتهم، وحضر اللقاء رئيس أركان الجيش العراقى الفريق أول بابكر زيبارى، والسفير الأمريكى فى بغداد ستيوات جونز.


>- الرئاسة تدين حادث داعش الإرهابى بحق الإثيوبيين.. وتطالب بدعم جيش ليبيا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365