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إعفاء مدير إدارة أوقاف السيدة زينب بعد واقعة الرقص والطبل داخل مسجد

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إعفاء مدير إدارة أوقاف السيدة زينب بعد واقعة الرقص والطبل داخل مسجد إعفاء مدير إدارة أوقاف السيدة زينب بعد واقعة الرقص والطبل داخل مسجد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إعفاء الشيخ شعبان عبد الفتاح عبد الفتاح البوشى، من عمله مديرًا لإدارة أوقاف السيدة زينب، مع نقله إلى محافظته الدقهلية، للعمل بأحد المساجد بدرجة إمام أول، وإلغاء كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.

وجاء قرار الوزير بعد ما شهدته الليلة الختامية لمولد على زين العابدين بن الحسين رضى الله عنهم، بمنطقة المدبح بالسيدة زينب، من تجاوزات من اختلاط النساء بالرجال داخل المسجد، والرقص والزغاريد داخل المقام، فى غياب تام لوزارة الأوقاف، بالإضافة إلى تحول المسجد إلى ساحة لتناول الطعام، الذى كان عبارة عن "صوانى أكل" يتناولها المحتفلون داخل المسجد دون حرمة لبيوت الله، كما شهد المقام أنغام فرقة استخدمت الطبول داخل الضريح.

وقرر الوزير خصم 10 أيام من مفتش المنطقة، الشيخ حسن محمد طريف، ونقله إلى إدارة ليس بها أى مساجد نذور، ونقل إمام المسجد الشيخ أحمد سعيد محمود فرماوى، وخصم خمسة أيام من راتبه وحرمانه من العمل بمساجد النذور.

وقرر الوزير خصم 15 يوماً من مقيم الشعائر ونقله خارج الإدارة، وخصم 15 يوماً من جميع العاملين بالمسجد وهم: السيد عبد المعطى عبد الحافظ عهدة المسجد، ومجدى على عبد الغنى عامل بالمسجد، وسمير بكرى عبد الحميد عامل بالمسجد، ومحمود محمد عبد الظاهر عامل بالمسجد، وحسنى إبراهيم محمد عامل بالمسجد، وحامد حسن حامد عامل بالمسجد، وأحمد إبراهيم محمود عامل بالمسجد.

- الأوقاف تحيل مسئولى مسجد على زين العابدين للتحقيق لوقوع مخالفات بالضريح
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>- بالفيديو والصور.. رقص وطبل داخل ضريح على زين العابدين بالليلة الختامية لمولده
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مصر 365

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