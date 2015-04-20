رئيس بنك مصر: مستعدون لمنح مبادرة "مشروعك" قروضًا بـ10 مليارات جنيه

قال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، إن البنك على استعداد لتقديم قروض تصل لـ10 مليارات جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمبادرة "مشروعك".

وأوضح الأتربى خلال كلمته بمؤتمر مبادرة "مشروعك" الذى تعقده جامعة القاهرة اليوم، بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والمحافظين ورؤساء الجامعات على مستوى مصر، أن هناك 4 شرائح للقروض، أول شريحة من ألف حتى 25 ألف جنيه بدون مساهمة إضافية من العميل، والثانية من 25 إلى 100 ألف جنيه يساهم العميل بـ10% فقط من قيمة القرض.

وأضاف الأتربى، أن الشريحة الثالثة من القروض تبدأ من 100 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه، وهنا يشارك العميل بـ15% فى رأسمال، والشريحة الرابعة والأخيرة تبدأ من 250 ألف جنيه حتى 2 ونصف مليون جنيه، يشارك العميل فيها بـ30% من قيمة رأسمال المشروع.

وأشار الأتربى، إلى أن المشروعات الصغيرة هى سبب تقدم الدول لأنها تعمل على معالجة الإدارة والفقر، مؤكّدًا أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بالشباب والمرأة المعيلة، وأن البنك لديه 294 طلبًا لمشروعات بـ47 مليون جنيه، رفض منها 14 طلبًا والباقى تحت الدراسة، وأن المشروعات الصغيرة لن تستغرق أكثر من 3 أيام والمتوسطة والصغيرة 7 أيام.

وتابع رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك غطى 18 محافظة بـ118 وحدة محلية، يتم تمويلها من بنكى الائتمان الزراعى ومصر، بتشجيع المحافظين ووزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب.

فيما قال الدكتور نيبل المراغى، مستشار وزير البحث العلمى، إن الوزارة تسعى إلى إنشاء مشروعات يساهم فيها الشباب من خلال مبادرة "مشروعك" التى تتبناها وزارة التنمية المحلية حتى يتم القضاء على البطالة.

وأوضح المراغى، أن وزارة البحث العلمى تنظم 3 مشروعات بسيناء تشمل مشروعات عضوية، واستصلاح الأراضى الصحراوية، ومشروعات زراعية، مؤكّدًا أن الوزراة تنظم رحلات إلى جنوب وشمال سيناء، لتسويق تلك المشروعات.

المدير التنفيذى لمبادرة "مشروعك": الوظيفة الحكومية مبتأكلش عيش

>فيما قال السفير محمود السعيد، المدير التنفيذى لمبادرة "مشروعك"، إن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية هو صاحب فكرة المبادرة، مطالبًا الشباب بالمضى قدمًا للمشاركة فيها لتنفيذ مشروعاتهم الخاصة، مضيفًا: "لازم نشارك مع الدولة لأن الوظيفة الحكومية مبتأكلش عيش".

وأضاف السعيد، خلال كلمته بالمؤتمر: "حاولنا دراسة الصعاب التى تواجه المشروعات ووجدنا أن الصعوبات تنقسم لمالية وإدارية ولابد أن تكون هناك شراكة من المواطن والدولة التى تقدم تسهيلات للنهوض بتلك المشروعات".

وتابع السعيد، أن الهدف الإستراتيجى من مبادرة مشروعك هو تعميق العلاقة بين المواطن والدولة وإسعاد المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن الوزارة عقدت مناقشات شارك فيها المجتمع المدنى والشباب ورجال الأعمال والمحافظين وترغب فى الخروج بوثيقة أساسية ومبادرة متكاملة بها توعية وتمويل وتدريب ومساعدة للشباب فى جميع النواحى، وكذلك مواجهة مشكلة 13.2% بطالة بين الشباب.

وتابع قائلاً: "لابد من تغيير الثقافة الخاصة بوظيفة الحكومة لأنها مبتأكلش عيش، والمشروع خلال أسبوع سترونه على الإنترنت وبه كل المشكلات التى حاولنا على التغلب عليها وبدأنا بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وبدأنا هذا الأسبوع فى محافظات الوجه البحرى والقاهرة الأسبوع المقبل".

وأشار المدير التنفيذى لمبادرة مشروعك، إلى أنهم لم يحصروا المشروع للشباب فقط ولكن اهتمامهم الأساسى بالشباب والمرأة قائلاً: "ندرس كل الأفكار ونحاول الاستجابة لها، واتخاذ قرار فى أى طلب يكون فى حدود 3-7 أيام على الأكثر، وهناك 4 مسارات للمشروعات أولها من يملك مشروع ويريد التوسع ومشروعات أخرى بيئية متكررة "المحافظات المتخصصة مثل السجاد وغيره من صناعات"، أو الشاب نفسه يريد تنفيذ مشروع ويتقدم بفكرته والمسار الرابع أننا لدينا بنوك أفكار نقدمها للشباب لمن يريدون البدأ فى هذه المشروعات".

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