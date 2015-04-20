"جنايات القاهرة" تسمح للفضائيات بنقل جلسة الحكم على مرسى غدا

قرر المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة، السماح لكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بحضور جلسة النطق بالحكم فى قضية أحداث قصر الاتحادية، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بارتكاب جرائم قتل والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره مرسى فى نوفمبر 2012 .

وتضمن قرار رئيس المحكمة، الموافقة على حضور كافة القنوات الفضائية الراغبة فى تغطية جلسة النطق بالأحكام، إلى جانب التلفزيون المصرى وكافة مندوبى الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية، السابق حصولهم على تصاريح من المحكمة بحضور الجلسات.

ويحاكم محمد مرسى وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء الإخوان، فى اتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسى مطلع ديسمبر 2012، والاشتراك فى ارتكاب الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، على خلفية المظاهرات الحاشدة التى اندلعت رفضا للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره مرسى فى نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، ما يمثل عدوانا على السلطة القضائية.

تضم لائحة المتهمين إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسي، كلا من أسعد الشيخه (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق) وأحمد عبد العاطى (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية الأسبق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوى (مهندس بترول) ولملوم مكاوى (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس) وهانى توفيق (عامل – هارب) و أحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر (محام) ومحمد البلتاجى (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدى غنيم (داعية – هارب) .

وأسندت النيابة العامة إلى مرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

كما أسندت النيابة للمتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. وأسندت إلى المتهمين أسعد الشيخه وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف هدهد مساعدى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقى المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.

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