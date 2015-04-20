وفاة أيقونة الكرة المصرية حسن الشاذلي

توفي حسن الشاذلي أيقونة الكرة المصرية وهداف الدوري على مدار تاريخه وأبرز من ارتدى قميص الترسانة وساهم في جعل الشواكيك من الأندية العظيمة في الدولة.

الشاذلي الذي لطالما عمل في الترسانة مدربا وإداريا ومؤخرا كرئيس لقطاعات الناشئين رحل وهو في الـ71 من عمره.

النجم الذي سجل 176 هدفا في الدوري، وحصد لقب الهداف 4 مرات والرجل الذي منح مصر أول لقب هداف في تاريخ كأس الأمم سنة 1963 شهد التتويج الوحيد للترسانة بالدوري.

وكان أخر ظهور في حدث إعلامي لنجم الكرة المصرية هو يوم الجمعة حين حضر افتتاح الزمالك لمنشآته الجديدة.