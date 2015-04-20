وزير الرياضة يحقق في تجاوزات جماهير الأهلي بتطوان

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أنه سيحقق في أحداث الشغب التي تسببت فيها فئة من جماهير الأهلي قبل مباراة المغرب التطواني أمس في ذهاب دور ال16 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد العزيز لبرنامج الملاعب اليوم إنه ينتظر عودة فريق الأهلي من المغرب مساء اليوم الأحد، ليعقد جلسة مع رئيس البعثة، والتحقق من أسباب هذه الأحداث "المؤسفة" على حد وصفه.

وشدد وزير الرياضة على أنه سيتخد كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وستوقع عقوبات قاسية على المخالفين، لأن هذه الأحداث تسيء لسمعة مصر في الخارج.

وكانت جماهير الأهلي في مدرجات ملعب المغرب التطواني أشعلت مجموعة من الشماريخ، وألقتها على أرض الملعب، قبل المباراة وأثناء عزف النشيد الوطني في البلدين.

وخسر الفارس الأحمر أمس بهدف محسن ياجور في الدقيقة 91، ويلتقي الفريقان مجددًا في مباراة العودة أول مايو بالقاهرة.