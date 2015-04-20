محمد بن راشد يصدر مرسوما ينظّم جمع التبرعات

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي.

ويهدف المرسوم إلى حثّ أفراد المجتمع وتشجيعهم على تقديم التبرعات والتدقيق على الأموال المحصّلة عن طريق التبرعات، للتأكد من الجهة التي ستؤول إليها. وعرّف المرسوم التبرعات بأنها كل ما يبذله المتبرع لغيره من مال، تطوعاً بقصد البِر والمعروف والمساعدة والعمل الخيري، وتشمل الزكوات والصدقات.

ووفقاً للمرسوم، يُحظر جمع التبرعات أو السماح بجمعها في إمارة دبي أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو غيرها، إلّا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويُستثنى من ذلك الحظر التبرعات التي تطلق بمبادرات من صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وأولياء عهودهم ونوابهم، وكذلك التبرعات التي تقوم بجمعها الجهات الحكومية، شريطة قيامها بالتنسيق المسبق مع الدائرة.

اختصاصات

وتشمل اختصاصات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري كما حددها المرسوم: حثّ أفراد المجتمع وتشجيعهم على تقديم التبرعات، والنظر في طلبات جمع التبرعات، وترخيصها، وكذلك الرقابة والإشراف على أنشطة جمعها داخل الإمارة، والتدقيق على الأموال المحصّلة عن طريق جمع التبرعات، ومنح الموافقات لطريقة التصرف فيها، إضافة إلى استلام كافة التبرعات التي يتم جمعها خلافاً لأحكام المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، وتحديد كيفية التصرف فيها والجهة التي ستؤول إليها.

عقوبة

وتصل عقوبة مخالفة أحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2015 إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، وبحكم المحكمة، يتم تسليم أموال التبرعات التي تم جمعها خلافاً لأحكام هذا المرسوم إلى الدائرة لتحديد كيفية التصرف فيها والجهة التي ستؤول إليها، على أن يتم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.

ويكون لموظفي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط، والاستعانة بالجهات المختصة بما في ذلك أفراد الشرطة.

ويُلغى أي نصّ في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

علي المنصوري: المرسوم يحفظ مكتسبات العمل الخيري

>

قال علي المنصوري مدير إدارة المؤسسات الخيرية في دائرة الشؤون الإسلامية، إن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بشأن تنظيم جمع التبرعات في الإمارة، يهدف إلى تنمية العمل الخيري في دبي وفي كل أنحاء الدولة، لا سيما وأن الإمارات باتت عاصمة العمل الخيري لما تقدمه من مساعدات وصلت إلى أبعد نقطة من العالم، مشيرا إلى أن هذا المرسوم يعتبر أداة مهمة جداً للحفاظ على المكتسبات التي وصل إليها العمل الخيري في الدولة، كما يؤكد الثقة بين المانحين والمتبرعين في العمل وتشجيعهم على العطاء، معتبرا أن المرسوم يعتبر إجراءً وقائياً ويعزِّز الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، كما يمنح الإطار القانوني حماية من الدخلاء في المجال الخيري.

وأكَّد المنصوري في معرض تعقيبه على المرسوم على أنه تأكيد لفكر القائد الذي ينظرُ إلى الأمور بعين الحكمة ويقرأ المستقبل قراءة متمعنة لما يملك من استراتيجية في اتخاذ القرارات بكثير من الحكمة التي تعود بالفائدة على الصالح العام.