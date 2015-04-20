وزير الخارجية يغادر القاهرة متوجهًا إلى الرياض

غادر مطار القاهرة الدولي سامح شكري وزير الخارجية متجها الي العاصمة السعودية الرياض للقاء عدد من المسئولين هناك لبحث اخر القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة الوضع في اليمن .

صرحت مصادر دبلوماسية بالمطار ان شكري تم انهاء اجراءات سفره علي الطائرة السعودية المتجهة الي الرياض .

وقال المتحدث باسم الخارجية بدر عبد العاطي إن شكري سيبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

ويناقش الوزير عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلي رأسها الوضع في اليمن وسبل مكافحة ظاهرة الإرهاب، فضلاً عن تناول تطورات الأزمة في سوريا والأوضاع في ليبيا، وتطورات القضية الفلسطينية.