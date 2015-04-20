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شرطة السياحة والآثار تضبط 3 شركات سياحية تزاول العمل بدون ترخيص بالأقصر وقنا‎

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شرطة السياحة والآثار تضبط 3 شركات سياحية تزاول العمل بدون ترخيص بالأقصر وقنا‎ شرطة السياحة والآثار تضبط 3 شركات سياحية تزاول العمل بدون ترخيص بالأقصر وقنا‎

أرشيفية

ضبطت شرطة السياحة والآثار خلال حملة مكبرة شنتها ، اليوم الإثنين، بمحافظتي الأقصر وقنا ثلاث شركات سياحية تزاول العمل بدون ترخيص .

 تلقي اللواء مصطفى سلامة، مساعد أول وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، إخطارا من اللواء علاء السباعى، مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بضبط الشركة العربية لحجز الطيران والحج والعمرة، بمركز ارمنت الحيط، ملك “احمد . ع . ا . ا” مواليد 69 صاحب ومدير الشركة، ومقيم شارع التلفزيون بالأقصر، و الشركة المصرية للسفريات السياحية بمركز قوص بمحافظة قنا ويمتلكها “عامر ع . ا . م . ط”  مواليد 90 ومقيم مركز قوص، وشركة الصهيب ترافل للسياحة بمركز قوص بقنا، ويمتلكها “عبد الستار . ر . ع . ر” موليد  76 ومقيم مركز قوص.

حررت المحاضر اللازمة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات باشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.

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