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الحوثيون يعترفون بمقتل 25 شخصاً وإصابة 398 فى ضربة للتحالف العربى اليوم

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الحوثيون يعترفون بمقتل 25 شخصاً وإصابة 398 فى ضربة للتحالف العربى اليوم الحوثيون يعترفون بمقتل 25 شخصاً وإصابة 398 فى ضربة للتحالف العربى اليوم
ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 25 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 398 فى ضربة جوية استهدفت قاعدة صواريخ فى العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الاثنين.

وقالت الوكالة التى تديرها ميليشيا الحوثى أن "25 مواطنا قتلوا وأصيب أكثر من 398 معظمهم نساء وأطفال فى حصيلة أولية لقصف العدوان السعودى اليوم لمنطقتى حدة وعطان بالعاصمة صنعاء."

وتقصف ودول سنية اخرى الحوثيين المتحالفين مع إيران منذ اكثر من ثلاثة أسابيع بهدف وقف تقدمهم وإضعاف قبضتهم على صنعاء.
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مصر 365

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