رئيس البرلمان الليبى يشارك بقمة "آسيا-أفريقيا" فى العاصمة الإندونيسية

تلقى رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح، دعوة للمشاركة فى قمة آسيا أفريقيا التى ستنعقد أعمالها غدًا الثلاثاء ولمدة يومين بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وذكر بيان صادر عن مجلس النواب الليبى أن القمة المرتقبة تهدف إلى تعزيز العلاقات الإفريقية والآسيوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات فى مختلف الجوانب السياسية والاجتماعية والأمنية والثقافية والجانب الاقتصادى الذى سيتصدر أجندة هذه القمة بين بلدان آسيا وأفريقيا.

جدير بالذكر أن هذه القمة الرابعة فى عام 2015 التى يشارك فيها البرلمان الليبى متمثل فى رئيس البرلمان عقيلة صالح حيث شارك فى قمة نواقشط ثم قمة إثيوبيا والقمة الاقتصادية بشرم الشيخ ومؤخرًا القمة العربية بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.