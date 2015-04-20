الائتلاف السورى المعارض يزور الدوحة الأربعاء المقبل للقاء تميم بن حمد

يبدأ الائتلاف السورى المعارض زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة تبدأ بعد غد الأربعاء وتستمر لمدة يومين، يترأس وفد الائتلاف الدكتور خالد خوجة رئيس الائتلاف الوطنى السورى ويشاركه الوفد الأستاذ يحيى مكتبى الأمين العام للائتلاف وكل من السادة نواب الرئيس هشام مروة ونغم غادرى، بالاضافة إلى رئيس الحكومة السورية المؤقتة الدكتور أحمد طعمة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وذكر الإئتلاف السورى المعارض فى بيان صحفى أن وفد الائتلاف سيلتقى مع الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر ورئيس الوزراء القطرى عبد الله بن ناصر آل ثانى بالاضافة إلى وزير الخارجية خالد العطية.