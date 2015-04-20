الائتلاف السورى المعارض يزور الدوحة الأربعاء المقبل للقاء تميم بن حمد

يبدأ الائتلاف السورى المعارض زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة تبدأ بعد غد الأربعاء وتستمر لمدة يومين، يترأس وفد الائتلاف الدكتور خالد خوجة رئيس الائتلاف الوطنى السورى ويشاركه الوفد الأستاذ يحيى مكتبى الأمين العام للائتلاف وكل من السادة نواب الرئيس هشام مروة ونغم غادرى، بالاضافة إلى رئيس الحكومة السورية المؤقتة الدكتور أحمد طعمة.

وذكر الإئتلاف السورى المعارض فى بيان صحفى أن وفد الائتلاف سيلتقى مع الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر ورئيس الوزراء القطرى عبد الله بن ناصر آل ثانى بالاضافة إلى وزير الخارجية خالد العطية.