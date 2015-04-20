السودان يستضيف اجتماعات قادة جيوش شرق أفريقيا

بدأ بالعاصمة السودانية (الخرطوم)، اليوم الاثنين، الاجتماع التحضيرى لقادة حلف جيوش دول شرق إفريقيا، الذى يحمل مسمى "القوات الجاهزة"، والذى تستمر أعماله لمدة يومين، تعقبه اجتماعات أخرى على مستوى رؤساء الأركان، تمهيدًا لاجتماعات وزراء الدفاع بالمنطقة.

ويضم حلف جيوش شرق إفريقيا، كلا من "السودان، وكينيا، وإثيوبيا، وأوغندا، ورواندا، وبورندي، وجيبوتي، والصومال، وجزر القمر، وسيشل"، والتى تعد ضمن أهم أدوات دعم عمليات حفظ السلام والأمن فى إفريقيا.

وقال رئيس الهيئة العليا للقوات المشتركة، الفريق عماد الدين مصطفى عدوي، -خلال افتتاح اجتماعات المجموعة اليوم الاثنين، وفقا لوكالة السودان للأنباء- إن تلك القوات تتكون من الأقاليم الجغرافية الخمسة للقارة وأُوكل لها مسئولية الإقليم الشرقي، مشيرًا إلى أن تلك القوات هى تجمع بين الجيش والشرطة والمدنيين.

وناشد عدوي، الدول الأعضاء بذل المزيد من الجهود لتقديم مساهماتها السنوية فى الوقت المناسب، لتتمكن من الالتزام بخارطة طريق الاتحاد الأفريقى فى إنشاء قوة عمليات مثالية متعددة الجنسيات.

>وأشار إلى أن تلك القوات جاء تشكيلها بحسب ما نص عليه بروتوكول مجلس السلم والأمن الإفريقي، لتسهم فى بناء التماسك والتسامح والإدراك الأفضل للقارة، واعتبر عدوي، أن الاجتماعات الحالية تمثل فرصة جيدة لتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، لضمان السلم والأمن باعتبارها بيئة مواتية لتنمية المنطقة.

وأشار إلى أن قوات شرق إفريقيا مثلها مثل أية منظمة أخرى يمكن أن تفى بتفويضها ومهمتها، إذا كان لديها الإطار القانونى والهيكل والبنية الداخلية المناسبة، وإذا تم توفير الأفراد والمعدات والتمويل والقيادة، موضحا أن مهمة المجموعة تقديم المشورة لرؤساء أركان الدفاع.

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