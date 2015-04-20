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تأكد غياب تياجو سيلفا عن مواجهة برشلونة

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تأكد غياب تياجو سيلفا عن مواجهة برشلونة تأكد غياب تياجو سيلفا عن مواجهة برشلونة

(إفي): يغيب البرازيلي تياجو سيلفا عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الثلاثاء أمام برشلونة، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وأعلن النادي الفرنسي في بيان له اليوم أن تياجو لن يكون ضمن القائمة النهائية التي ستسافر لمواجهة البرسا.

وأضاف البيان أن سيلفا سيواصل المران في مركز تدريبات باريس سان جيرمان تمهيدا لعودته للعب مجددا.

وكان تياجو قد تم استبداله في الدقيقة 21 من مباراة باريس سان جيرمان أمام البرسا في ذهاب ربع نهائي الشامبيونز ليج، بعد شعوره بآلام في الفخذ الأيسر إثر التحام مع جوردي ألبا.

وحل محل سيلفا مواطنه ديفيد لويز وقتها، الذي تعافى مبكرا من إصابته.

وكان ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قد انتهى الأسبوع الماضي بفوز برشلونة 3-1.

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