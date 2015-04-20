إنريكي: لا أعلم لماذا نجح سواريز أكثر من إبرا في برشلونة

لا يجد لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة سببا لفشل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب باريس سان جيرمان الحالي عندما كان يلعب في الفريق الكاتالوني.

ولعب إبرا موسما مع برشلونة في 2010 فاز خلاله بالدوري لكنه رحل بعدها إلى ميلان.

وقال إنريكي "لا أعلم لماذا تأقلم سواريز بشكل أفضل من إبراهيموفيتش في برشلونة، أخذ وقتا نوعا ما من أجل يسجل أهدافا لكنني أشيد بالعمل الذي يقدمه".

وأضاف "عندما توقع مع لاعب لا تعرف إذا كان سيتأقلم مع فريقك أو المدينة أم لا، في حالة سواريز هو تأقلم سريعا.. غيره قد يأخذ وقتا أطول للتأقلم".

وسيعود إبراهيموفيتش للكامب نو مجددا عندما يصطدم باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفريق برشلونة.