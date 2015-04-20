فابريجاس: مورينيو وضع خطة رائعة أمام يونايتد

يرى الإسباني سيسك فابريجاس لاعب وسط تشيلسي أن مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو قد وضع خطة رائعة في مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وتغلب تشيلسي على يونايتد بهدف نظيف يوم السبت ليقترب الفريق أكثر من لقب الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو لموقع تشيلسي الرسمي "كان يتوجب علينا أن نضع لاعبا لمراقبة مروان فيلايني خصوصا في الكرات العالية، لذلك نعم تغيرت طريقتنا".

وأضاف "زوما قدم عملا جيدا في هذا الأمر، لو كنت لعبت أنا في هذا المكان كنت سأعاني أكثر للتعامل مع الكرات العالية.. لذلك مورينيو فاز بما أراد والخطة أتت بثمارها".