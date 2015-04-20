مولر: يجب ألا نلعب بانتحارية أمام بورتو

أكد توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ أن على فريقه تفادي اللعب بطريقة انتحارية أمام بورتو إذا أراد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان بورتو قد خسر ذهابا من بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف ليصبح على بعد خطوة من الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وقال مولر "يجب أن نلعب بذكاء وأن نتفادى تكتيك الكاميكازي (يقصد الطريقة الانتحارية والتي اتبعها الطياريون اليابانيون في الحرب العالمية".

وأضاف "يجب أن نحافظ على تركيزنا وأن نسجل مرتين على الأقل، أنا متفائل ففريقنا أثبت قدرته على المحاربة حتى الدقائق الأخيرة".