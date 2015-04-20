توريس: سعيد مع أتليتكو والمنافسة بين اللاعبين تفيد الفريق

(إفي): أعرب المهاجم الدولي فرناندو توريس عن شعوره بالـ"سعادة" لما قدمه من مستوى خلال فترته الثانية في أتليتكو مدريد الإسباني والتي بدأت في يناير الماضي، مشيرا إلى أن هناك "منافسة جيدة" في خط الهجوم بالروخيبلانكوس.

وقال توريس "أنا سعيد للغاية بما أقدمه مع الفريق، بالمباريات الهامة التي ساعدت فيها زملائي. المدرب هو من يقرر وهو يحظى باحترامي واحترام الجميع نظرا لما فاز به"، خلال حدث دعائي جرى اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد.

كما أكد المهاجم أنه منذ عودته لأتليتكو في يناير الماضي "يستمتع بكل يوم وكل مباراة"، كما كان يفعل بالضبط في فترته الأولى. حيث قال "في الفترة الثانية، منذ تقديمي ودعم الناس، كان كل شيء رائعا. الناس التي تدرك معنى أن تكون مشجعا لأتلتيكو، والذين أتحدث عنهم، سيكونون متفقين معي".

وفيما يتعلق بالمنافسة في خط هجوم الفريق، أعرب توريس عن اقتناعه بأنها "جيدة للغاية" لأنها تصب في مصلحة مستوى الفريق. وتابع "حينما لا تكون هناك منافسة، تميل للاسترخاء، وعندما توجد المنافسة فإنك تبذل كل ما لديك".

وأضاف "يجب أن يطالب المدرب بشيء ما، في مباريات مختلفة دفع بلاعب أو آخر، لذا ينبغي أن تكون مستعدا. كرة القدم هي لحظات وحين تحين لحظتك وتكون غير جاهز فإنك لست في قمة مستواك. من الضروري أن تكون مستعدا. رأينا ذلك خلال مواجهة باير ليفركوزن. يلعب من يلعب في الفريق لكن الكل يتحلى بمميزاته. من الجيد أن تكون هناك بدائل".

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني بـ69 نقطة بعيدا عن المتصدر برشلونة وله 78 نقطة، والوصيف ريال مدريد وفي جعبته 76 نقطة.

فيما ودع الروخيبلانكوس كأس ملك إسبانيا من دور ربع النهائي على يد برشلونة بنتيجة المباراتين 4-2.

يذكر أن ريال أتليتكو مدريد كانا قد تعادلا سلبيا خلال لقاء الذهاب في ربع نهائي الشامبيونز ليج الذي أقيم على ملعب الأخير فيسنتي كالديرون.