ضبط بندقية خرطوش بحوزة شاب بمدينة الضبعة بمطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة، والقوة المرافقة، أثناء قيامهم بالمرور الأمنى، بدائرة القسم، من ضبط بندقية خرطوش، عيار 12 محلية الصنع، بحوزة شاب بغرض الصيد.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى مدير أمن مطروح، اللواء العنانى حمودة، إخطارا بضبط الحسن ف . ع ( 18 سنة ) بدون عمل، مقيم الضبعة وبحوزته بندقية خرطوش محلى الصنع عيار 12 بدون ترخيص وعدد 4 طلقات من ذات العيار أثناء قيامة بالصيد .
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للسلاح المضبوط بقصد الصيد وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق .