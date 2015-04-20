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نص الاتهامات الموجهة لـ13 طالبًا بجامعة القاهرة بينهم نجل محمود غزلان

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نص الاتهامات الموجهة لـ13 طالبًا بجامعة القاهرة بينهم نجل محمود غزلان نص الاتهامات الموجهة لـ13 طالبًا بجامعة القاهرة بينهم نجل محمود غزلان
حصل "اليوم السابع" على تفاصيل الاتهامات التى أسندتها النيابة العامة، للطلاب المقبوض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية، أمس الأحد، على خلفية الأحداث التى شهدها محيط جامعة القاهرة، والبالغ عددهم 13 طالبًا ومن بينهم نجل القيادى بجماعة الإخوان محمود غزلان.

وأسندت نيابة قسم الجيزة للطلاب المقبوض عليهم خلال التحقيقات، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، والتجمهر، والبلطجة، والتحريض على العنف، وحيازة مفرقعات وألعاب نارية.

ويواجه المتهمون أيضًا اتهامات بالتعدى على أفراد الأمن الإدارى بجامعة القاهرة، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتعدى بالضرب على طلاب زملائهم، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والإخلال بالنظام العام.

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