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مصرع وإصابة 13 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ببنى سويف

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مصرع وإصابة 13 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ببنى سويف مصرع وإصابة 13 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ببنى سويف
لقى شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرين، فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بإحدى قرى مركز الواسطى شمال بنى سويف، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة أحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من العميد هشام غريب، مأمور مركز شرطة الواسطى، بنشوب مشاجرة بين عائلتى البحارى وعابدين فى قرية عطف إفوه، استخدمت خلالها الأسلحة النارية.

انتقل المقدم عبد الله السنوسى، رئيس مباحث مركز الواسطى، وقوة من أفراد الشرطة، وتم فض المشاجرة وضبط 10 من أطرافها وفرضت القوات طوقًا أمنيًا حول مداخل القرية لمنع تجدد المشاجرة.

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مصر 365