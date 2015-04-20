الاتحاد يتفق مع الزمالك على إشراك بازوكا في مباراة الفريقين

أكد جاسر منير مدير عام نادي الاتحاد السكندري توصل ناديه لاتفاق مع الزمالك من أجل إشراك محمد بازوكا لاعب زعيم الثغر في مباراة الفريقين المقبلة.

ويلعب بازوكا في صفوف الاتحاد معارا من الزمالك وفي عقده بندا ينص على عدم مشاركته أمام الفريق الأبيض وإلا سيضطر الاتحاد لدفع غرامة 250 ألف جنيها.

وقال جاسر منير لـFilGoal.com "اتفقنا مع المستشار مرتضى منصور على إشراك محمد بازوكا في مباراة الزمالك المقبلة، هو وافق على الفور".

بذلك يصبح الغائبين عن الاتحاد للإيقاف هو محمد عادل فقط بعد عودة حسام حسن لاعب وسط الفريق من الإيقاف.