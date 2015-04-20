جماهير الإسماعيلي تشتبك لفظيا مع شوقي السعيد.. ويحيى يطرده من المران

اشتبك بعض من جماهير الإسماعيلي لفظيا مع شوقي السعيد مدافع الفريق خلال تدريبات الفريق اليوم الاثنين مما أدى لطرده من المران.

وحرص بعض من جماهير الإسماعيلي على التواجد في مران الفريق وقامت بمهاجمة محمد أبو السعود رئيس النادي ومحمد شيحة وكيل اللاعبين بسبب صفقة جون أنطوي.

كما هاجمت بعض من اللاعبين على رأسهم عصام الحضري حارس الفريق وكذلك شوقي السعيد وحملتهم مسؤولية الهزيمة أمام إنبي.

وخرج شوقي السعيد عن النص ليقوم بالرد على بعض الجماهير مما جعل طارق يحيى المدير الفني للفريق يطرده من المران.

وتعرض الإسماعيلي للخسارة من إنبي بثلاثية نظيفة يوم السبت الماضي في الدوري المصري الممتاز.