تعيين أحمد سليمان مشرفا على الكرة في الزمالك

قرر نادي الزمالك تعيين أحمد سليمان مشرفا على الكرة في الفريق الأول بعد تراجع أداء الفريق في المباريات الأخيرة.

وكان الزمالك قد قرر تجميد مستحقات لاعبيه بعد التعادل على ملعبه مع الفتح الرباطي المغربي في ذهاب دور الـ16 من الكونفدرالية.

ولا زال الزمالك يحتل صدارة الدوري المصري برصيد 51 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه إنبي.

وعلى جانب أخر سيسافر أحمد سليمان مع هاني زادة وأحمد مرتضى إلى المغرب لإنهاء كافة الترتيبات قبل وصول الفريق نهاية الشهر الجاري.

وسيواجه الزمالك فريق الفتح في الإياب بالرباط يوم 3 مايو المقبل.