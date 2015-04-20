إيران تستدعى القائم بالأعمال السعودى بعد سقوط صاروخ قرب سفارتها باليمن

اعلن مساعد وزير الخارجية الايرانى، حسين امير عبد اللهيان، عن استدعاء القائم بأعمال السفارة السعودية لدى طهران إلى وزارة الخارجية احتجاجا على سقوط صاروخ قرب مبنى السفارة الايرانية فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال امير عبد اللهيان فى تصريح ادلى به اليوم الاثنين انه تم تسليم القائم بالاعمال السعودى لدى طهران مذکرة احتجاج للتذکير بمسؤولية الحفاظ على ارواح الدبلوماسيين والسفارات والبعثات الدبلوماسية،بحسب وكالة الانباء الايرانية (إرنا).

وأعرب عن اسفه لسقوط صاروخ على مسافة امتار قليلة من مبنى السفارة الايرانية فى صنعاء، ما اسفر عن تهشم زجاج نوافذ المبنى قبل ظهر اليوم، الا أن احدا من اعضاء البعثة الدبلوماسية الايرانية لم يصب بأذى.

وشدد " السفارة الايرانية فى اليمن ستواصل اعمالها " مؤکدا فى الوقت نفسه "ان مسؤولية اى حادث يسفر عن مشکلة لنشاطاتها الدبلوماسية تقع على عاتق السلطات السعودية باعتبارها دولة تمارس العدوان على اليمن".

وأشار إلى مبادرة طهران لايجاد حل للازمة فى اليمن، وقال أن تفاصيل المبادرة قد تم ارسالها إلى وزراء خارجية جميع البلدان.

ووصف امير عبد اللهيان مبادرة طهران التى تتضمن اربعة بنود وقد تم ارسالها إلى الامين العام للأمم المتحدة بان کى مون قبل يومين بانه المبادرة السياسية الوحيدة المطروحة على الطاولة.

ولفت إلى أن البند الاول للمبادرة الايرانية لحل الازمة فى اليمن تتضمن وقف جميع اشکال العدوان السعودى والبند الآخر يتضمن ارسال المساعدات الانسانية للمتضررين لان العدوان اسفر عن وقوع مجازر طالت المدنيين من النساء والاطفال وهو مايعد کارثة انسانية فى هذا البلد.

وأضاف، أن البند الثالث للمبادرة يتضمن دعوة جميع الاحزاب والقوى السياسية اليمنية للجلوس إلى طاولة المفاوضات کما يتضمن البند الرابع تشکيل حکومة مصالحة وطنية واکمال العملية السياسية فى هذا البلد.

وأعرب المسئول الايرانى عن اسفه "لان بعض البلدان تشارك فى العدوان السعودى على اليمن وأبدت دعمها السياسى والإعلامي".

يذكر أن السعودية اعلنت عن انطلاق عملية عاصفة الحزم فى السادس والعشرين من الشهر الماضى بناء على طلب رئيس اليمن عبد ربه منصور هادى للتصدى للانقلاب الذى يقوده الحوثيون وسيطروا من خلاله على مفاصل الدولة.

وتشارك فى العملية مصر والسودان والمغرب والاردن اضافة إلى الدول الخليجية قطر والبحرين والإمارات والكويت عدا سلطنة عمان.