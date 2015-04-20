منظمة الهجرة الدولية : السوريون يتصدرون قائمة المهاجرين غير الشرعيين

أكد جويل ميلمان المسئول بمنظمة الهجرة الدولية أن المهاجرين السوريين كانوا يتصدرون خلال العامين الماضيين قائمة المهاجرين غير الشرعيين، مشيرا إلى أن العام الحالى شهد أيضا تزايد فى أعداد المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من بينها السنغال ومالى وجامبيا وغينيا.

وأوضح ميلمان، فى تصريحات خاصة لشبكة "سى إن إن الإخبارية الأمريكية" اليوم الاثنين، أن عدد ضحايا سفن المهاجرين غير الشرعيين ارتفع فى الآونة الأخيرة بواقع عشر مرات عما كان عليه قبل ذلك، معربا عن مخاوفه من ارتفاع عدد القتلى إلى ألفى شخص من واقع ما حدث خلال اليومين الماضيين.

من ناحية أخرى، قال أحد الناجين "بنجلاديشى الجنسية" الذين تم إنقاذهم من السفينة التى غرقت على سواحل اليونان يوم السبت الماضى أن السفينة انطلقت من ميناء ليبى على بعد 50 كلم من طرابلس.

>وأشارت الشبكة إلى تواصل الجهود التى بدأت منذ أول أمس السبت من أجل العثور على ناجين فى البحر المتوسط.

فى سياق آخر، تمكن خفر السواحل من إنقاذ أكثر من 50 شخصا بعد ارتطام القارب الذى كان يقلهم بسواحل اليونان، وتأكد غرق ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بينهم طفل، فيما لا يزال نحو 20 شخصا فى عداد المفقودين.

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