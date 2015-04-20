مصدر دبلوماسى: سامح شكرى يزور السعودية لبحث ملف اليمن

قال مصدر دبلوماسى لـ"اليوم السابع" إن وزير الخارجية سامح شكرى سيتوجه مساء اليوم، الاثنين، إلى السعودية فى زيارة تستغرق ساعات لإجراء مباحثات ثنائية مع نظيرة السعودى الأمير سعود الفيصل وعدد من المسئولين.

وأكد المصدر أن العلاقات الثنائية تتصدر المباحثات بالإضافة إلى ملفات اليمن والتعاون بين مصر والسعودية فى هذا الملف بالإضافة إلى باقى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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