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مصدر دبلوماسى: سامح شكرى يزور السعودية لبحث ملف اليمن

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مصدر دبلوماسى: سامح شكرى يزور السعودية لبحث ملف اليمن مصدر دبلوماسى: سامح شكرى يزور السعودية لبحث ملف اليمن
قال مصدر دبلوماسى لـ"اليوم السابع" إن وزير الخارجية سامح شكرى سيتوجه مساء اليوم، الاثنين، إلى فى زيارة تستغرق ساعات لإجراء مباحثات ثنائية مع نظيرة السعودى الأمير سعود الفيصل وعدد من المسئولين.

وأكد المصدر أن العلاقات الثنائية تتصدر المباحثات بالإضافة إلى ملفات اليمن والتعاون بين والسعودية فى هذا الملف بالإضافة إلى باقى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.


>- سامح شكرى يستقبل وكيلة الخارجية الأمريكية لشئون الأمن الدولى ومنع الانتشار
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