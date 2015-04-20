السجن 100 سنة لمسجل خطر بالشرقية قطع كف مخبر وفقأ عيون 5 مواطنين

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مساء اليوم الاثنين، برئاسة المستشار علاء العفيفى وسكرتارية نبيل شكرى، بالسجن 100 عام لمسجل خطر بكفر الزقازيق البحرى، فى 4 قضايا، 25 سنة عن كل قضية، لقيامه بإصابة 5 مواطنين بالخرطوش فى أعينهم، والتسبب لهم فى عاهة مستديمة، بعد فشله فى سرقتهم، كما تسبب فى بتر يد مخبر.

وتعود أحداث القضية ليوم 19 أكتوبر لسنة 2013، عندما تعددت البلاغات أمام اللواء رفعت خضر مدير إدارة البحث الجنائى، من أهالى كفر الزقازيق البحرى، دائرة قسم ثان الزقازيق وأهالى قسم أول الزقازيق، عن قيام "محمد زغلول بركات" 22 سنة مسجل شقى خطر، بترويعهم وتسببه فى حالة ذعر للأهالى بكفر الزقازيق، كونه يصيب أى شخص يعترض على سلوكه فى عينه بالخرطوش، بالإضافة إلى قيامه بممارسة أعمال البلطجة بالمنطقة.

وبتكثيف التحريات وردت معلومات سرية للرائد أحمد صالح رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق عن تواجد المتهم بمنزل متطرف بكفر الزقازيق، ونظرا لخطورته المتهم الإجرامية وسرعة تعامله بالسلاح مع من يحاول ضبطه، تم وضع خطة محكمة لضبطه عن طريق قيام رئيس المباحث ومعاونيه كل من النقيبين إبراهيم الجهينى وخالد النادى، بمداهمة وكر المتهم بشكل سريع، لكنه حاول الفرار كعادته وتعدى على مخبر سرى مما تسبب فى بتر كف يده، ولكن القوات تمكنت من ضبطه وبحوزته فرد روسى وعدد 4 طلقات آلية.

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