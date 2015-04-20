موجز أخبار محافظات مصر.. ضبط مدرس بشبرا بتهمة تشغيل أفلام إباحية فى مدرسة

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الاثنين، أبرزها أن أجهزة الأمن بالقليوبية ألقت القبض على أخصائى حاسب آلى بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بإدارة شرق شبرا الخيمة يدعى ( ن. أ. ن.).

وشهدت مدرسة الثانوية التجارية بنات بمدينة طما اليوم، قيام طالبة بالصف الثانى شعبة تسويف بالمدرسة بصفع معلمتها بالقلم على وجهها أثناء أداء امتحان العملى بالمدرسة.

وأعلن اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء قبل قليل، أنه سيتم تجديد حظر التجوال فى شمال سيناء، والذى من المقرر أن ينتهى 25 أبريل الجارى، لافتا إلى أنه خلال فترة حظر التجوال الجديدة سيتم تقليص ساعات الحظر داخل مدينة العريش، على أن يبدأ من الساعة 11 مساء حتى السادسة صباحا، فى حين يستمر فى مواعيده المقررة فى مناطق محيط مدينة العريش والشيخ زويد ورفح من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا.

وأعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فجر اليوم الاثنين فى بيان أمنى لها، أنه وردت إليها معلومات باعتزام العناصر التكفيرية بحفر أنفاق بمنطقة حى البطل المتاخم لقسم شرطة ثالث العريش للوصول بالأنفاق أسفل المقر وتفخيخه لنسفه.

و إلى أهم الأخبار:

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- تقليص ساعات حظر التجوال بالعريش بمحافظة شمال سيناء

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- تمشيط محيط قسم ثالث العريش بعد وصول معلومات بحفر إرهابيين أنفاقا لنسفه

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