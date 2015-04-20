أخبار عاجلة

الأهلي يفوز على بتروجت بهدفين.. ويبتعد بصدارة الدوري -
رسميا.. الأسيوطي يتأهل إلى الدوري الممتاز -
فيديو| مرتضى لمسؤولي الزمالك السابقين: «قعدتوا 10 سنين من غير بطولة.. اتكسفوا على دمكم» -
مرتضى منصور: رئيس الوزراء يدعم الزمالك -
عيش الليلة - النجمة لوسي تغني أغنية "شخاليل" مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - "لعبة قرأة الشفايف" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر: "غيرت من كلية تجارة لمعهد سينما من ورا أهلي وجدتي كانت رافضة التمثيل" -
المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر أسماء الـ15 ضحايا ومصابى حادث مخر السيل بقنا

Google+ Print
ننشر أسماء الـ15 ضحايا ومصابى حادث مخر السيل بقنا ننشر أسماء الـ15 ضحايا ومصابى حادث مخر السيل بقنا
لفظ أحد المصابين فى حادث انقلاب سيارة أجرة بمخر السيل بمدينة قنا أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته ليصل عدد الضحايا إلى 5 ضحايا منهم جثة مجهولة الهوية و10 مصابين.

وتلقت مديرية أمن قنا إخطارًا يفيد بمصرع تاضروس جبرائيل عبادة (55 عامًا)، وسماح محمد محفوظ، وزينب محمد، وآمال مهنا ، وجثة أخرى مجهولة الهوية، وإصابة ممدوح محمد عبد المنعم، وتم نقله لمستشفى أسيوط لخطورة حالته، ونورا سيد كمال، وأسامة محمد أبو المجد، ومحمد سيد على، ومحمد سعد، وسامية غطاس، وحنان محمد محفوظ، وعلاء الدين عبد الباقى، وإسماعيل جمعة، وعلى شحات.

وأفادت التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم 5746 "ص . ا . ب" أجرة والتى تقل عددًا من المدرسين بعد حضورهم دورات تدريبية بالجامعة وفى طريقهم لموقف سيارات نجع حمادى، اختلت عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب السيارة فى مخر السيل، وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين، تم نقلهم لمستشفى قنا العام وتحرير محضر وإخطار النيابه لتتولى التحقيقات.


>- مصرع وإصابة 15 فى انقلاب سيارة بمخر السيول بقنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365