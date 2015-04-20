ننشر أسماء الـ15 ضحايا ومصابى حادث مخر السيل بقنا

لفظ أحد المصابين فى حادث انقلاب سيارة أجرة بمخر السيل بمدينة قنا أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته ليصل عدد الضحايا إلى 5 ضحايا منهم جثة مجهولة الهوية و10 مصابين.

وتلقت مديرية أمن قنا إخطارًا يفيد بمصرع تاضروس جبرائيل عبادة (55 عامًا)، وسماح محمد محفوظ، وزينب محمد، وآمال مهنا ، وجثة أخرى مجهولة الهوية، وإصابة ممدوح محمد عبد المنعم، وتم نقله لمستشفى أسيوط لخطورة حالته، ونورا سيد كمال، وأسامة محمد أبو المجد، ومحمد سيد على، ومحمد سعد، وسامية غطاس، وحنان محمد محفوظ، وعلاء الدين عبد الباقى، وإسماعيل جمعة، وعلى شحات.

وأفادت التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم 5746 "ص . ا . ب" أجرة والتى تقل عددًا من المدرسين بعد حضورهم دورات تدريبية بالجامعة وفى طريقهم لموقف سيارات نجع حمادى، اختلت عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب السيارة فى مخر السيل، وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين، تم نقلهم لمستشفى قنا العام وتحرير محضر وإخطار النيابه لتتولى التحقيقات.

- مصرع وإصابة 15 فى انقلاب سيارة بمخر السيول بقنا